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(Волкова) Екатерина Власовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Волков Влас Ильич

Мать: Волкова Параскева Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник дьячек Григорий Красноперов
Крещение
02.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Ашапского завода служитель Федор Гущин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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