(Волкова) Екатерина Власовна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Волков Влас Ильич
Крещение
24.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник дьячек Григорий Красноперов
Крещение
02.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Ашапского завода служитель Федор Гущин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно