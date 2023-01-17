Манохина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Манохин Александр Федорович
Отец ребёнка: Манохин Федор Егорович
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Манохин Федор Егорович
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Манохин Федор Егорович
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Манохин Федор Егорович
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Манохин Федор Егорович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Манохин Федор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно