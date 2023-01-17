Манохина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанохина Пелагея Ивановна

Манохина Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Манохин Александр Федорович

Отец ребёнка: Манохин Федор Егорович

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Манохин Степан Федорович

Отец ребёнка: Манохин Федор Егорович

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Манохин Иван Федорович

Отец ребёнка: Манохин Федор Егорович

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Манохин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Манохин Федор Егорович

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Манохин Федор Федорович

Отец ребёнка: Манохин Федор Егорович

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Манохин Федор Егорович

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Федор Егорович

Место жительства
Неизвестно
Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close