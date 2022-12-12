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Чайкина Гликерия Терентьевна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1742

Дата смерти

27.05.1809

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Шаимова Устина Ивановна

Отец ребёнка: Чайкин Иван Иосифович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Чайкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Вахлина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чайкин Иван Иосифович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Сын: Чайкин Яков Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Иосифович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайкин Иван Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
27.05.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
27.05.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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