Чайкина Гликерия Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти27.05.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Шаимова Устина Ивановна
Отец ребёнка: Чайкин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Чайкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Чайкин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Вахлина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Чайкин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чайкин Яков Иванович
Отец ребёнка: Чайкин Иван Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
27.05.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
27.05.1809