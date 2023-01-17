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Чайкин Иван Иосифович

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1737

Дата смерти

Между 1808 и 1809

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Чайкин Иосиф Петрович

Мать: Чайкина Анастасия Филипповна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Шаимова Устина Ивановна

Мать ребёнка: Чайкина Гликерия Терентьевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Чайкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Чайкина Гликерия Терентьевна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Вахлина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чайкина Гликерия Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Сын: Чайкин Яков Иванович

Мать ребёнка: Чайкина Гликерия Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайкина Гликерия Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1808 и 1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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