Чайкин Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиМежду 1808 и 1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Шаимова Устина Ивановна
Мать ребёнка: Чайкина Гликерия Терентьевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Чайкин Иван Иванович
Мать ребёнка: Чайкина Гликерия Терентьевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Вахлина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Чайкина Гликерия Терентьевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чайкин Яков Иванович
Мать ребёнка: Чайкина Гликерия Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1808 и 1809