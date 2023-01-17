Вахлина (Чайкина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
03.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1800
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
06.05.1802
Дочь: Мавра Матвеевна
Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агриппина Матвеевна
Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
19.06.1807
Дочь: Акилина Матвеевна
Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
09.07.1810
Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1812
Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
28.04.1814
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
?.02.1816
Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Феодосия Матвеевна
Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858