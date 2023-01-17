Вахлина (Чайкина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахлина (Чайкина) Евдокия Ивановна

Вахлина (Чайкина) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Чайкин Иван Иосифович

Мать: Чайкина Гликерия Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1799

Муж: Вахлин Матвей Николаевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1800

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.05.1802

Дочь: Мавра Матвеевна

Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агриппина Матвеевна

Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.06.1807

Дочь: Акилина Матвеевна

Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
09.07.1810

Сын: Вахлин Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1812

Сын: Вахлин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.04.1814

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1816

Сын: Вахлин Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Феодосия Матвеевна

Отец ребёнка: Вахлин Матвей Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close