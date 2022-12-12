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(Вахлина) Мавра Матвеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.05.1802

Дата смерти

14.12.1805

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1802

Отец: Вахлин Матвей Николаевич

Мать: Вахлина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.05.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
14.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
14.12.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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