(Вахлина) Мавра Матвеевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1802
Дата смерти14.12.1805
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1802
Отец: Вахлин Матвей Николаевич
Мать: Вахлина Евдокия Ивановна
Крещение
09.05.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
14.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
14.12.1805