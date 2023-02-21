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(Вахлина) Акилина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1807

Отец: Вахлин Матвей Николаевич

Мать: Вахлина Евдокия Ивановна

Крещение
21.06.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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