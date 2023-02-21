(Вахлина) Акилина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1807
Отец: Вахлин Матвей Николаевич
Мать: Вахлина Евдокия Ивановна
Крещение
21.06.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно