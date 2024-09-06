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Фебина Анна Петровна

Место рождения

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Петр Елисеев

Мать: Агафья Нестерова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 13 лет.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
24.01.1840 ст.

Муж: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручители: Мартемьян и Кондратий Ефимовы из Леднево, Гордей Петров и Яков Дмитриев из Стрековца.
Рождение ребёнка
16.01.1841 ст.

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.04.1842 ст.

Сын: Дерябин Семен Петрович

Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.05.1843 ст.

Сын: Фебин Николай Петрович

Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.11.1844 ст.

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1846 ст.

Сын: Дерябин Василий Петрович

Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.01.1848 ст.

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.08.1849

Сын: Дерябин Максим Петрович

Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.07.1856 ст.

Дочь: Дерябина Марина Петровна

Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Смерть
Неизвестно

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