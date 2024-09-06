Фебина Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: Петр Елисеев
Мать: Агафья Нестерова
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 13 лет.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
24.01.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручители: Мартемьян и Кондратий Ефимовы из Леднево, Гордей Петров и Яков Дмитриев из Стрековца.
Рождение ребёнка
16.01.1841 ст.
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
09.04.1842 ст.
Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
02.05.1843 ст.
Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
09.11.1844 ст.
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
19.04.1846 ст.
Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
13.01.1848 ст.
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
07.08.1849
Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
20.07.1856 ст.
Дочь: Дерябина Марина Петровна
Отец ребёнка: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Смерть
Неизвестно