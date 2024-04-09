Дерябин Ефим Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Мать: не указана
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
10.01.1877 ст.
Упоминание
22.07.1877 ст.
Крестный отец Ильи, сына Семена Петрова Дерябина и Дарьи Алексеевой.
Рождение ребёнка
22.12.1877 ст.
Мать ребёнка: Дерябина (Щекотурова) Матрона Трофимовна
Упоминание
22.10.1878 ст.
Крестный отец Андрея Максимовича Дерябина.
Рождение ребёнка
11.02.1879 ст.
Мать ребёнка: Дерябина (Щекотурова) Матрона Трофимовна
Рождение ребёнка
21.11.1884 ст.
Мать ребёнка: Дерябина (Щекотурова) Матрона Трофимовна
Смерть
Неизвестно