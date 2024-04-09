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Дерябин Ефим Петрович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
10.01.1877 ст.

Жена: Дерябина (Щекотурова) Матрона Трофимовна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
22.07.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Ильи, сына Семена Петрова Дерябина и Дарьи Алексеевой.
Рождение ребёнка
22.12.1877 ст.

Сын: Дерябин Стефан Ефимович

Мать ребёнка: Дерябина (Щекотурова) Матрона Трофимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
22.10.1878 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Андрея Максимовича Дерябина.
Рождение ребёнка
11.02.1879 ст.

Сын: Дерябин Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Дерябина (Щекотурова) Матрона Трофимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.11.1884 ст.

Сын: Дерябин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Дерябина (Щекотурова) Матрона Трофимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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