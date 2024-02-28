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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
По прошению крестьянина с. Кобона Кобонской волости Новоладожского уезда В. Хорькова об отмене постановления уездного съезда о земле. 1901–1903 гг. // Центральный государ Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2647Кобоно, с. вл.при Ладожском канале, озере и р. Кобоне.565650202235Церковь православная. Обывательская станция. Лесопильный завод.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
С. Кабона2Гр. Игельстром114—44
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
346. Кобоно (Кабоно), село бывшее владельческое, при реке Кобони и кан. Имп. Петр I и Имп. Александр II и Ладожском оз., дворов 77, жителей 304, волостное правление (уезд Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кобоно
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Кобонь с., потч. контора, земская ст., пристань604 стан28–1 участок26Кобонское Волостное Правление.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
25834Кобонадеревня60°01'31°34'P-36-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41625445131д Кобонадеревня