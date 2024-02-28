деревня Кобона, деревня Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Кобона

Кировский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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По прошению крестьянина с. Кобона Кобонской волости Новоладожского уезда В. Хорькова об отмене постановления уездного съезда о земле. 1901–1903 гг. // Центральный государ Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2647Кобоно, с. вл.при Ладожском канале, озере и р. Кобоне.565650202235Церковь православная. Обывательская станция. Лесопильный завод.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
С. Кабона2Гр. Игельстром11444

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Кабонская волость
346. Кобоно (Кабоно), село бывшее владельческое, при реке Кобони и кан. Имп. Петр I и Имп. Александр II и Ладожском оз., дворов 77, жителей 304, волостное правление (уезд Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Кобенская волость
село Кобоно

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Кобонская волость
Кобонь с., потч. контора, земская ст., пристань604 стан281 участок26Кобонское Волостное Правление.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Кировский муниципальный район
25834Кобонадеревня60°01'31°34'P-36-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение
41625445131д Кобонадеревня
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