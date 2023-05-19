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Дерябин Петр Ефимович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

До 08.03.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Дерябин Семен Петрович

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Дерябин Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Дерябин Максим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Дерябин Ефим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Дерябина Марина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петровна

Смерть
До 08.03.1879 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область