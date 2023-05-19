Дерябин Петр Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиДо 08.03.1879 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Дерябина Марина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петровна
Смерть
До 08.03.1879 ст.