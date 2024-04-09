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Дерябина Марина Петровна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.07.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1856 ст.

Отец: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Мать: Фебина Анна Петровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
22.07.1856 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Никифор Мартемьянов Фебин и Петра Ефимова дочь девица Параскева.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Упоминание
23.11.1875 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Дерябиной Варвары Максимовны.
Упоминание
22.07.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Ильи, сына Семена Петровича Дерябина и Дарьи Алексеевой.
Упоминание
22.10.1878 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Андрея Максимовича Дерябина.
Упоминание
08.03.1879 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Дерябина Василия Семеновича.
Смерть
Неизвестно

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