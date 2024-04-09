Дерябина Марина Петровна
Место рождения
Дата рождения20.07.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1856 ст.
Отец: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Мать: Фебина Анна Петровна
Крещение
22.07.1856 ст.
Крестные Никифор Мартемьянов Фебин и Петра Ефимова дочь девица Параскева.
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Упоминание
23.11.1875 ст.
Крестная мать Дерябиной Варвары Максимовны.
Упоминание
22.07.1877 ст.
Крестная мать Ильи, сына Семена Петровича Дерябина и Дарьи Алексеевой.
Упоминание
22.10.1878 ст.
Крестная мать Андрея Максимовича Дерябина.
Упоминание
08.03.1879 ст.
Крестная мать Дерябина Василия Семеновича.
Смерть
Неизвестно