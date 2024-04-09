Дерябин Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения09.04.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
09.04.1842 ст.
Отец: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Мать: Фебина Анна Петровна
Крещение
10.04.1842 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Гордей Петров из Стрековца и Павла Ефимова Фебина из Леднево дочь Параскева.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Упоминание
28.02.1865 ст.
Крестный отец Василия Ульяновича.
Рождение ребёнка
19.07.1877 ст.
Дочь: (Дерябина) Мария Семеновна
Мать ребёнка: Дерябина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
19.07.1877 ст.
Мать ребёнка: Дерябина Дарья Алексеевна
Бракосочетание
До 1878
Жена: не указана
Упоминание
24.07.1878 ст.
Крестный отец Ильи Ульяновича.
Бракосочетание
До 1879
Рождение ребёнка
04.03.1879 ст.
Сын: Дерябин Василий Семенович
Мать ребёнка: Дерябина Дарья Алексеевна
Упоминание
25.01.1881 ст.
Упоминается в метрической книге.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дерябина Ольга Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.
Дочь: (Дерябина) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Дерябина Дарья Алексеевна
Смерть
Неизвестно