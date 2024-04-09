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Дерябин Семен Петрович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.04.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1842 ст.

Отец: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Мать: Фебина Анна Петровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
10.04.1842 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Гордей Петров из Стрековца и Павла Ефимова Фебина из Леднево дочь Параскева.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
28.02.1865 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Василия Ульяновича.
Рождение ребёнка
19.07.1877 ст.

Дочь: (Дерябина) Мария Семеновна

Мать ребёнка: Дерябина Дарья Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.07.1877 ст.

Сын: Дерябин Илья Семенович

Мать ребёнка: Дерябина Дарья Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1878

Жена: не указана

Упоминание
24.07.1878 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Ильи Ульяновича.
Бракосочетание
До 1879

Жена: Дерябина Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
04.03.1879 ст.

Сын: Дерябин Василий Семенович

Мать ребёнка: Дерябина Дарья Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
25.01.1881 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в метрической книге.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дерябина Ольга Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.

Дочь: (Дерябина) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Дерябина Дарья Алексеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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