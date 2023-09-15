Дерябин Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения07.08.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1849
Отец: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Мать: Анна Петровна
Крещение
09.08.1849 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Федот Мартемьянов и Афанасия Тимофеева дочь Акилина.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
20.11.1875 ст.
Дочь: Варвара Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
16.02.1876 ст.
Крестный отец Алексея Васильевича.
Рождение ребёнка
15.11.1877 ст.
Сын: Дерябин Григорий Максимович
Мать ребёнка: Дерябина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
16.10.1878 ст.
Сын: Дерябин Андрей Максимович
Мать ребёнка: Дерябина Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно