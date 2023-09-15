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Дерябин Максим Петрович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.08.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1849

Отец: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Мать: Анна Петровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
09.08.1849 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Федот Мартемьянов и Афанасия Тимофеева дочь Акилина.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
20.11.1875 ст.

Дочь: Варвара Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
16.02.1876 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Алексея Васильевича.
Рождение ребёнка
15.11.1877 ст.

Сын: Дерябин Григорий Максимович

Мать ребёнка: Дерябина Дарья Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.10.1878 ст.

Сын: Дерябин Андрей Максимович

Мать ребёнка: Дерябина Дарья Михайловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Дарья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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