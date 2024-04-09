Дерябин Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения19.04.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.04.1846 ст.
Отец: Дерябин Фебин Петр Ефимович
Мать: Фебина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
20.04.1846 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Никифор Мартемьянов и Евдокима Яковлева жена Параскева Павлова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
07.02.1876 ст.
Сын: Дерябин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Дерябина (Блистина) Елена Стефановна
Рождение ребёнка
28.07.1878 ст.
Сын: Дерябин Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Дерябина (Блистина) Елена Стефановна
Упоминание
25.01.1881 ст.
Упоминается в метрической книге.
Рождение ребёнка
25.02.1881 ст.
Дочь: Дерябина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Дерябина (Блистина) Елена Стефановна
Смерть
Неизвестно