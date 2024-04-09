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Дерябин Василий Петрович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.04.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1846 ст.

Отец: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Мать: Фебина Анна Петровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина (Блистина) Елена Стефановна

Крещение
20.04.1846 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Никифор Мартемьянов и Евдокима Яковлева жена Параскева Павлова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
07.02.1876 ст.

Сын: Дерябин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Дерябина (Блистина) Елена Стефановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.07.1878 ст.

Сын: Дерябин Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Дерябина (Блистина) Елена Стефановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
25.01.1881 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в метрической книге.
Рождение ребёнка
25.02.1881 ст.

Дочь: Дерябина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Дерябина (Блистина) Елена Стефановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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