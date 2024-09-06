Анастасия Захаровна
Место рождения
Дата рождения01.11.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1815 ст.
Отец: Блистин Захар Гаврилов
Мать: Матрона Федотова
Крещение
02.11.1815 ст.
Крестные: Сила Федотов и Федора Никифорова жена Евдокия Филиппова.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. Указано 4 года.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
21.01.1834 ст.
Поручители: Мартемьян и Павел Ефимовы, Кирилл Гаврилов и Гавриил Иванов.
Смерть
Неизвестно