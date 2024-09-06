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Анастасия Захаровна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.11.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Муж

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1815 ст.

Отец: Блистин Захар Гаврилов

Мать: Матрона Федотова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
02.11.1815 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Сила Федотов и Федора Никифорова жена Евдокия Филиппова.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 4 года.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
21.01.1834 ст.

Муж: Дерябин Фебин Петр Ефимович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручители: Мартемьян и Павел Ефимовы, Кирилл Гаврилов и Гавриил Иванов.
Смерть
Неизвестно

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