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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Стрековец Кобонской волости Новоладожского уезда Степаниды Алексеевой на незаконные действия кобонского волостного старшины, не выселяющего из ее Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2667Стрековец, д. вл.при Ладожском оз.5151197976Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
354. Стрековец (Стрековицы), деревня бывшая владельческая, при озере Ладожском, дворов 32, жителей 197, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Стрековец д.484 стан42141 участок40Кобонское Волостное Правление.