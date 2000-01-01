деревня Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Стрековец

Кобонская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Стрековец Кобонской волости Новоладожского уезда Степаниды Алексеевой на незаконные действия кобонского волостного старшины, не выселяющего из ее Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2667Стрековец, д. вл.при Ладожском оз.5151197976Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Кабонская волость
354. Стрековец (Стрековицы), деревня бывшая владельческая, при озере Ладожском, дворов 32, жителей 197, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Кобонская волость
Стрековец д.484 стан42141 участок40Кобонское Волостное Правление.

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