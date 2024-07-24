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Петр Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1765 г.р.

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1827 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Гордей Петрович

Мать ребёнка: Агафья Нестерова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Фебина Анна Петровна

Мать ребёнка: Агафья Нестерова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Агафья Нестерова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
До 1830

Жена: Агафья Нестерова

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 40 лет. Проживал с матерью-вдовой и братьями.
Смерть
Неизвестно

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