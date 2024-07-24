Петр Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Гордей Петрович
Мать ребёнка: Агафья Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Фебина Анна Петровна
Мать ребёнка: Агафья Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Агафья Нестерова
Бракосочетание
До 1830
Жена: Агафья Нестерова
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 40 лет. Проживал с матерью-вдовой и братьями.
Смерть
Неизвестно