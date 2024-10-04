Елисей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Ефим Елисеев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Степанида Елисеева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Петр Елисеев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Иван Елисеев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Пелагея Елисеева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Отец Елисей Федоров.
Смерть
До 1810