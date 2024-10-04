Елисей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1810

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1799 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Ефим Елисеев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Степанида Елисеева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Петр Елисеев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Иван Елисеев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Пелагея Елисеева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Отец Елисей Федоров.
Смерть
До 1810
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд

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