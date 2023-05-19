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Пелагея Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

07.01.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.

Добавил:

АК
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Место
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Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Лука Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
До 1833

Муж: Афанасий Тимофеевич

Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Смерть
07.01.1865 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
09.01.1865 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область