Пелагея Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти07.01.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Лука Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Тимофеевич
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Бракосочетание
До 1833
Муж: Афанасий Тимофеевич
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Смерть
07.01.1865 ст.
От старости.
Похороны
09.01.1865 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область