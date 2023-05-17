Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Екатерина Арсентьевна

Отец ребёнка: Арсентий Силин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1856 ст.

Дочь: Феврония Арсентьевна

Отец ребёнка: Арсентий Силин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1856 ст.

Дочь: Елена Арсентьевна

Отец ребёнка: Арсентий Силин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
15.04.1865 ст.

Дочь: Александра Арсентьевна

Отец ребёнка: Арсентий Силин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсентий Силин

Смерть
Неизвестно