Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Екатерина Арсентьевна
Отец ребёнка: Арсентий Силин
Рождение ребёнка
12.04.1856 ст.
Дочь: Феврония Арсентьевна
Отец ребёнка: Арсентий Силин
Рождение ребёнка
12.04.1856 ст.
Дочь: Елена Арсентьевна
Отец ребёнка: Арсентий Силин
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
15.04.1865 ст.
Дочь: Александра Арсентьевна
Отец ребёнка: Арсентий Силин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсентий Силин
Смерть
Неизвестно