Арсентий Силин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Сила Федотов
Мать: Ирина Лукина
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Екатерина Арсентьевна
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
До 1868
Дочь: Александра Арсентьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно