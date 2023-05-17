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Арсентий Силин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Сила Федотов

Мать: Ирина Лукина

Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Екатерина Арсентьевна

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
До 1868

Дочь: Александра Арсентьевна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно