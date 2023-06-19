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Александра Арсентьевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.04.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

Около 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1865 ст.

Отец: Арсентий Силин

Мать: Евдокия Афанасьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
16.04.1865 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Сидор Федоров и Марья Федотова.
Упоминание
02.06.1878 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Акилины Исидоровны Захаровой.
Упоминание
07.01.1881 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Павла Исидоровича Захарова.
Смерть
Неизвестно