Александра Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения15.04.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1865 ст.
Отец: Арсентий Силин
Мать: Евдокия Афанасьевна
Крещение
16.04.1865 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Сидор Федоров и Марья Федотова.
Упоминание
02.06.1878 ст.
Крестная мать Акилины Исидоровны Захаровой.
Упоминание
07.01.1881 ст.
Крестная мать Павла Исидоровича Захарова.
Смерть
Неизвестно