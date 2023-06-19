Лука Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Афанасий Тимофеевич
Мать: Пелагея Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Андрей Лукич
Мать ребёнка: Марина Климентьевна
Бракосочетание
До 1862
Жена: Марина Климентьевна
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
17.10.1864 ст.
Сын: Яков Лукич
Мать ребёнка: Марина Климентьевна
Смерть
Неизвестно