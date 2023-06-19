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Лука Афанасьевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Около 1860 г.р.
1864 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Афанасий Тимофеевич

Мать: Пелагея Елисеева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Андрей Лукич

Мать ребёнка: Марина Климентьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1862

Жена: Марина Климентьевна

Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
17.10.1864 ст.

Сын: Яков Лукич

Мать ребёнка: Марина Климентьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно