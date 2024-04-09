Марина Климентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1856 ст.
Свидетели Андрей Яковлев из Леднево, Иван Ларионов из деревни Кивгоды, Новоладожский мещанин Иван Федоров Кислов, Илья Екимов Грибаков из Кобоны.
Рождение ребёнка
15.01.1857 ст.
Дочь: Мария Лукинична
Отец ребёнка: Йошкин Лука Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.07.1858 ст.
Сын: Михаил Лукич
Отец ребёнка: Йошкин Лука Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.08.1861 ст.
Сын: Андрей Лукич
Отец ребёнка: Йошкин Лука Афанасьевич
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
17.10.1864 ст.
Сын: Яков Лукич
Отец ребёнка: Йошкин Лука Афанасьевич
Смерть
Неизвестно