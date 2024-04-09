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Марина Климентьевна

Место рождения

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
12.02.1856 ст.

Муж: Йошкин Лука Афанасьевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Андрей Яковлев из Леднево, Иван Ларионов из деревни Кивгоды, Новоладожский мещанин Иван Федоров Кислов, Илья Екимов Грибаков из Кобоны.
Рождение ребёнка
15.01.1857 ст.

Дочь: Мария Лукинична

Отец ребёнка: Йошкин Лука Афанасьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.07.1858 ст.

Сын: Михаил Лукич

Отец ребёнка: Йошкин Лука Афанасьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.08.1861 ст.

Сын: Андрей Лукич

Отец ребёнка: Йошкин Лука Афанасьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
17.10.1864 ст.

Сын: Яков Лукич

Отец ребёнка: Йошкин Лука Афанасьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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