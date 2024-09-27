Иван Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1765 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида Алексеева

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Калинник Иванович

Мать ребёнка: Стефанида Алексеева

Бракосочетание
До 1830

Жена: Стефанида Алексеева

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 36 лет. Проживал с матерью-вдовой и братьями.
Смерть
Неизвестно

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