Иван Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Калинник Иванович
Мать ребёнка: Стефанида Алексеева
Бракосочетание
До 1830
Жена: Стефанида Алексеева
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 36 лет. Проживал с матерью-вдовой и братьями.
Смерть
Неизвестно