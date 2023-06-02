Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Оброскина Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Федотович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Жарова Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Федотович
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Мартьяшина Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Федотович
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Федотович
Смерть
Неизвестно