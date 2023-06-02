Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Оброскина Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Федотович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Жарова Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Федотович

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Мартьяшина Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Федотович

Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Федотович

Смерть
Неизвестно