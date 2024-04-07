Мартемьянова (Майорская) Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Майорская) Анна Спиридоновна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.02.1860 ст.

Дата смерти

11.07.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1860 ст.

Отец: Майорский Спиридон Федотович

Мать: Евдокия Ивановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фебин Мартемьянов Павел Федотович

Крещение
13.02.1860 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Давид Иванов и девица Анна Спирижонова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
17.04.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Семена Васильевича Оброскина.
Упоминание
28.12.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Василия Ефимовича Жаренова.
Смерть
11.07.1881 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От опухоли
Похороны
13.07.1881 ст.
Погребение совершил священник Николай Розанов. При погребении был дьякон Иоанн Румянцев.

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