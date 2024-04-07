Мартемьянова (Майорская) Анна Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения11.02.1860 ст.
Дата смерти11.07.1881 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1860 ст.
Отец: Майорский Спиридон Федотович
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
13.02.1860 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Давид Иванов и девица Анна Спирижонова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Упоминание
17.04.1877 ст.
Крестная мать Семена Васильевича Оброскина.
Упоминание
28.12.1877 ст.
Крестная мать Василия Ефимовича Жаренова.
Смерть
11.07.1881 ст.
От опухоли
Похороны
13.07.1881 ст.
Погребение совершил священник Николай Розанов. При погребении был дьякон Иоанн Румянцев.