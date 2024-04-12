Фебин Мартемьянов Павел Федотович
Место рождения
Дата рождения06.01.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1858 ст.
Крещение
08.01.1858 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: дьячок Алексей Семенов и Федота Мартемьянова дочь, девица Мария.
Упоминание
1862
Исповедная ведомость.
Упоминание
23.03.1875 ст.
Крестный отец Якова Федотовича Мартемьянова (родного брата).
Рождение ребёнка
11.03.1885 ст.
Мать Акилина Стефанова.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно