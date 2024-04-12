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Фебин Мартемьянов Павел Федотович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.01.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1858 ст.

Отец: Фебин Федот Мартемьянович

Мать: Фебина Татьяна Федотовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
08.01.1858 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: дьячок Алексей Семенов и Федота Мартемьянова дочь, девица Мария.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная ведомость.
Упоминание
23.03.1875 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Якова Федотовича Мартемьянова (родного брата).
Рождение ребёнка
11.03.1885 ст.

Сын: Фебин Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Мать Акилина Стефанова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Анна Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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