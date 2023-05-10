Оребин Федот Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
08.07.1849 ст.
Свидетель со стороны жениха на свадьбе Евдокима Тимофеевича и Вассы Селиверстовой.
Упоминание
30.01.1852 ст.
Свидетель со стороны жениха на свадьбе Антона Тимофеевича и Параскевы Федотовны.
Бракосочетание
До 1856
Жена: Оребина Евдокия Силина
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.01.1858 ст.
Мать ребёнка: Оребина Татьяна Федотовна
Рождение ребёнка
12.11.1866 ст.
Дочь: Оребина Екатерина Федотовна
Мать ребёнка: Оребина Татьяна Федотовна
Рождение ребёнка
13.03.1869 ст.
Дочь: Мартемьянова Дарья Федотовна
Мать ребёнка: Оребина Татьяна Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оребина Мария Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно