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Оребин Федот Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
08.07.1849 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель со стороны жениха на свадьбе Евдокима Тимофеевича и Вассы Селиверстовой.
Упоминание
30.01.1852 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель со стороны жениха на свадьбе Антона Тимофеевича и Параскевы Федотовны.
Бракосочетание
До 1856

Жена: Оребина Евдокия Силина

Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Жена: Оребина Татьяна Федотовна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.01.1858 ст.

Сын: Оребин Павел Федотович

Мать ребёнка: Оребина Татьяна Федотовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.11.1866 ст.

Дочь: Оребина Екатерина Федотовна

Мать ребёнка: Оребина Татьяна Федотовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.03.1869 ст.

Дочь: Мартемьянова Дарья Федотовна

Мать ребёнка: Оребина Татьяна Федотовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оребина Мария Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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