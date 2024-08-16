Анисья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти30.07.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
15.01.1814 ст.
Крестная мать Ксении и Татьяны, дочерей Василия Осипова.
Упоминание
17.11.1815 ст.
Крестная мать Григория, сына Тимофея Федотова.
Упоминание
24.11.1815 ст.
Крестная мать Екатерины, дочери Василия Осипова.
Бракосочетание
26.01.1817 ст.
Свидетели: Никифор Михайлов и Гаврила Федотов, Гаврила Иванов и Фома Семенов.
Рождение ребёнка
09.12.1817 ст.
Дочь: Анна Мартемьяновна
Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 24 года.
Рождение ребёнка
25.02.1819 ст.
Сын: Фебин Федот Мартемьянович
Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов
Рождение ребёнка
06.08.1820 ст.
Дочь: Евдокия Мартемьяновна
Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов
Рождение ребёнка
20.04.1822 ст.
Дочь: Елена Мартемьяновна
Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов
Восприемник
29.10.1824 ст.
Крестная мать Настасьи, дочери крестьянина Степана Осипова.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
07.05.1825 ст.
Дочь: Акилина Мартемьяновна
Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов
Рождение ребёнка
02.12.1827 ст.
Дочь: Варвара Мартемьяновна
Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов
Рождение ребёнка
05.03.1830 ст.
Сын: Фебин Никифор Мартемьянович
Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Смерть
30.07.1864 ст.
От старости.
Похороны
02.08.1864 ст.