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Анисья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

30.07.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
15.01.1814 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Ксении и Татьяны, дочерей Василия Осипова.
Упоминание
17.11.1815 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Григория, сына Тимофея Федотова.
Упоминание
24.11.1815 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Екатерины, дочери Василия Осипова.
Бракосочетание
26.01.1817 ст.

Муж: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Никифор Михайлов и Гаврила Федотов, Гаврила Иванов и Фома Семенов.
Рождение ребёнка
09.12.1817 ст.

Дочь: Анна Мартемьяновна

Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 24 года.
Рождение ребёнка
25.02.1819 ст.

Сын: Фебин Федот Мартемьянович

Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.08.1820 ст.

Дочь: Евдокия Мартемьяновна

Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.04.1822 ст.

Дочь: Елена Мартемьяновна

Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Восприемник
29.10.1824 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Настасьи, дочери крестьянина Степана Осипова.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
07.05.1825 ст.

Дочь: Акилина Мартемьяновна

Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.12.1827 ст.

Дочь: Варвара Мартемьяновна

Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.03.1830 ст.

Сын: Фебин Никифор Мартемьянович

Отец ребёнка: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
30.07.1864 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
02.08.1864 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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