Елена Мартемьяновна 20.04.1822 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Елена Мартемьяновна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.04.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1822 ст.

Отец: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов

Мать: Анисья Осипова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
23.04.1822 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Тимофей Миронов и Герасима Амвросимова жена Евдокия Ефимова.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно

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