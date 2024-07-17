Елена Мартемьяновна
Место рождения
Дата рождения20.04.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1822 ст.
Отец: Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов
Мать: Анисья Осипова
Крещение
23.04.1822 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Тимофей Миронов и Герасима Амвросимова жена Евдокия Ефимова.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно