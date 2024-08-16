Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.02.1799

Дата смерти

29.10.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1799

Отец: Ефим Федоров

Мать: Ксения Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.01.1817 ст.

Жена: Анисья Осипова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Никифор Михайлов и Гаврила Федотов, Гаврила Иванов и Фома Семенов.
Рождение ребёнка
09.12.1817 ст.

Дочь: Анна Мартемьяновна

Мать ребёнка: Анисья Осипова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 19 лет.
Поручитель
31.01.1819 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Герасима Амвросиева и Евдокии Ефимовой.
Рождение ребёнка
25.02.1819 ст.

Сын: Фебин Федот Мартемьянович

Мать ребёнка: Анисья Осипова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.08.1820 ст.

Дочь: Евдокия Мартемьяновна

Мать ребёнка: Анисья Осипова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель
23.01.1821 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе крестьянина Ивана Яковлева и солдатской дочери Евдокии Артемьевой из Леднево.
Поручитель
26.01.1821 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Сидора Иванова из Леднево и Анны Евтихиевой из Стрековца.
Восприемник
12.12.1821 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Спиридона, сына Дмитрия Осипова.
Поручитель
22.01.1822 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Павла Ефимова из Леднево и Ирины Тимофеевой из Стрековца.
Рождение ребёнка
20.04.1822 ст.

Дочь: Елена Мартемьяновна

Мать ребёнка: Анисья Осипова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
07.05.1825 ст.

Дочь: Акилина Мартемьяновна

Мать ребёнка: Анисья Осипова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.12.1827 ст.

Дочь: Варвара Мартемьяновна

Мать ребёнка: Анисья Осипова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.03.1830 ст.

Сын: Фебин Никифор Мартемьянович

Мать ребёнка: Анисья Осипова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Поручитель
24.01.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Петра Ефимова Фебина и Анны Петровой.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
29.10.1864 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
31.10.1864 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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