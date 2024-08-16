Фебин Мартемьян (Мартын) Ефимов
Место рождения
Дата рождения06.02.1799
Дата смерти29.10.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
06.02.1799
Отец: Ефим Федоров
Мать: Ксения Иванова
Бракосочетание
26.01.1817 ст.
Жена: Анисья Осипова
Свидетели: Никифор Михайлов и Гаврила Федотов, Гаврила Иванов и Фома Семенов.
Рождение ребёнка
09.12.1817 ст.
Дочь: Анна Мартемьяновна
Мать ребёнка: Анисья Осипова
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 19 лет.
Поручитель
31.01.1819 ст.
Свидетель на свадьбе Герасима Амвросиева и Евдокии Ефимовой.
Рождение ребёнка
25.02.1819 ст.
Сын: Фебин Федот Мартемьянович
Мать ребёнка: Анисья Осипова
Рождение ребёнка
06.08.1820 ст.
Дочь: Евдокия Мартемьяновна
Мать ребёнка: Анисья Осипова
Поручитель
23.01.1821 ст.
Свидетель на свадьбе крестьянина Ивана Яковлева и солдатской дочери Евдокии Артемьевой из Леднево.
Поручитель
26.01.1821 ст.
Свидетель на свадьбе Сидора Иванова из Леднево и Анны Евтихиевой из Стрековца.
Восприемник
12.12.1821 ст.
Крестный отец Спиридона, сына Дмитрия Осипова.
Поручитель
22.01.1822 ст.
Свидетель на свадьбе Павла Ефимова из Леднево и Ирины Тимофеевой из Стрековца.
Рождение ребёнка
20.04.1822 ст.
Дочь: Елена Мартемьяновна
Мать ребёнка: Анисья Осипова
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
07.05.1825 ст.
Дочь: Акилина Мартемьяновна
Мать ребёнка: Анисья Осипова
Рождение ребёнка
02.12.1827 ст.
Дочь: Варвара Мартемьяновна
Мать ребёнка: Анисья Осипова
Рождение ребёнка
05.03.1830 ст.
Сын: Фебин Никифор Мартемьянович
Мать ребёнка: Анисья Осипова
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Поручитель
24.01.1840 ст.
Свидетель на свадьбе Петра Ефимова Фебина и Анны Петровой.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Смерть
29.10.1864 ст.
От старости.
Похороны
31.10.1864 ст.