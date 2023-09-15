Фебин Никифор Мартемьянович
Место рождения
Дата рождения05.03.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1830 ст.
Отец: Мартемьян Ефимов
Мать: Анисья Осипова
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
03.02.1857 ст.
Жена: Дарья Фомина
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федот Мартемьянов и Андрей Павлов, Лука Афанасьев и Ульян Фомин.
Рождение ребёнка
01.03.1860 ст.
Сын: Василий Никифорович
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862г.
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.
Дочь: Стефанида Никифоровна
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Рождение ребёнка
28.03.1866 ст.
Сын: Иосиф Никифорович
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Рождение ребёнка
28.09.1876 ст.
Дочь: Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Дарья Фомина
Упоминание
02.02.1881 ст.
Свидетель на свадьбе Андрея Пантелеймоновича Оброскина и Анны Зиновьевны.
Смерть
Неизвестно