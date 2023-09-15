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Фебин Никифор Мартемьянович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.03.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1830 ст.

Отец: Мартемьян Ефимов

Мать: Анисья Осипова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
03.02.1857 ст.

Жена: Дарья Фомина

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федот Мартемьянов и Андрей Павлов, Лука Афанасьев и Ульян Фомин.
Рождение ребёнка
01.03.1860 ст.

Сын: Василий Никифорович

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862г.
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.

Дочь: Стефанида Никифоровна

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.03.1866 ст.

Сын: Иосиф Никифорович

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.09.1876 ст.

Дочь: Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Дарья Фомина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
02.02.1881 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе Андрея Пантелеймоновича Оброскина и Анны Зиновьевны.
Смерть
Неизвестно
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