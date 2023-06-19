Дарья Фомина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1857 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федот Мартемьянов и Андрей Павлов, Лука Афанасьев и Ульян Фомин.
Рождение ребёнка
01.03.1860 ст.
Сын: Василий Никифорович
Отец ребёнка: Фебин Никифор Мартемьянович
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862 года.
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.
Дочь: Стефанида Никифоровна
Отец ребёнка: Фебин Никифор Мартемьянович
Рождение ребёнка
28.03.1866 ст.
Сын: Иосиф Никифорович
Отец ребёнка: Фебин Никифор Мартемьянович
Упоминание
16.02.1876 ст.
Крестная мать Федора Ульяновича.
Рождение ребёнка
28.09.1876 ст.
Дочь: Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Фебин Никифор Мартемьянович
Смерть
Неизвестно