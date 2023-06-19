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Дарья Фомина

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
03.02.1857 ст.

Муж: Фебин Никифор Мартемьянович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федот Мартемьянов и Андрей Павлов, Лука Афанасьев и Ульян Фомин.
Рождение ребёнка
01.03.1860 ст.

Сын: Василий Никифорович

Отец ребёнка: Фебин Никифор Мартемьянович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862 года.
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.

Дочь: Стефанида Никифоровна

Отец ребёнка: Фебин Никифор Мартемьянович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.03.1866 ст.

Сын: Иосиф Никифорович

Отец ребёнка: Фебин Никифор Мартемьянович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
16.02.1876 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Федора Ульяновича.
Рождение ребёнка
28.09.1876 ст.

Дочь: Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Фебин Никифор Мартемьянович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно