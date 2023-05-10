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Оребина Татьяна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Федот Евдокимович

Мать: Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Оребин Спиридон Федотович

Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Оребина Мария Федотовна

Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Муж: Оребин Федот Мартемьянович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Оребин Иосиф Федотович

Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.01.1858 ст.

Сын: Оребин Павел Федотович

Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Оребин Сергей Федотович

Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
12.11.1866 ст.

Дочь: Оребина Екатерина Федотовна

Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.03.1869 ст.

Дочь: Мартемьянова Дарья Федотовна

Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.03.1875 ст.

Сын: Яков Федотович

Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно