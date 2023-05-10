Оребина Татьяна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1837
Отец: Федот Евдокимович
Мать: Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Оребин Спиридон Федотович
Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Оребина Мария Федотовна
Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович
Рождение ребёнка
06.01.1858 ст.
Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
12.11.1866 ст.
Дочь: Оребина Екатерина Федотовна
Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович
Рождение ребёнка
13.03.1869 ст.
Дочь: Мартемьянова Дарья Федотовна
Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович
Рождение ребёнка
21.03.1875 ст.
Сын: Яков Федотович
Отец ребёнка: Оребин Федот Мартемьянович
Смерть
Неизвестно