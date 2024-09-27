Стефанида Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Алексей Дмитриев
Мать: Ирина Ильина
Место жительства
1810
Исповедная роспись. 7 лет.
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Калинник Иванович
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Бракосочетание
До 1830
Муж: Иван Елисеев
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 34 года.
Смерть
Неизвестно