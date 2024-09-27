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Стефанида Алексеева

Место рождения

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1774 г.р.

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Алексей Дмитриев

Мать: Ирина Ильина

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Место жительства
1810
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 7 лет.
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Калинник Иванович

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Бракосочетание
До 1830

Муж: Иван Елисеев

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 34 года.
Смерть
Неизвестно

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