Агафья Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Нестерова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1827 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Гордей Петрович

Отец ребёнка: Петр Елисеев

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Фебина Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Елисеев

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Петр Елисеев

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
До 1830

Муж: Петр Елисеев

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 38 лет.
Смерть
Неизвестно

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