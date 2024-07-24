Агафья Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Гордей Петрович
Отец ребёнка: Петр Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Фебина Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Петр Елисеев
Бракосочетание
До 1830
Муж: Петр Елисеев
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 38 лет.
Смерть
Неизвестно