Пастернак Борис
Место рождения
Дата рождения10.02.1890
Дата смерти30.05.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1890
Бракосочетание
1922
Жена: Пастернак Евгения
Супруг(-а): Борис Леонидович Пастернак
Рождение ребёнка
23.09.1923
Сын: Пастернак Евгений
Мать ребёнка: Пастернак Евгения
Развод
1931
Супруг(-а): Евгения Владимировна Пастернак (Лурье)
Развод
1931
Жена: Пастернак Евгения
Супруг(-а): Борис Леонидович Пастернак
Бракосочетание
1932
Супруг(-а): Зинаида Николаевна Нейгауз-Пастернак (Еремеева)
Рождение ребёнка
01.01.1938
Сын: Пастернак Леонид
Мать ребёнка: Нейгауз-Пастернак Зинаида
Рождение ребёнка
1938
Сын: Пастернак Леонид Борисович
Мать ребёнка: Пастернак Евгения
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Место жительства
Неизвестно
Переделкино, Московская область
Смерть
30.05.1960
Переделкино, Московская область
Похороны
02.06.1960
Переделкино, Московская область