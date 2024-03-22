Пастернак Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастернак Борис

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.02.1890

Дата смерти

30.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1890

Отец: Пастернак (pasternak) Леонид Осипович

Мать: Пастернак Розалия Исидоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1922

Жена: Пастернак Евгения

Супруг(-а): Борис Леонидович Пастернак
Рождение ребёнка
23.09.1923

Сын: Пастернак Евгений

Мать ребёнка: Пастернак Евгения

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1931

Жена: Нейгауз-Пастернак Зинаида

Супруг(-а): Евгения Владимировна Пастернак (Лурье)
Развод
1931

Жена: Пастернак Евгения

Супруг(-а): Борис Леонидович Пастернак
Бракосочетание
1932

Жена: Нейгауз-Пастернак Зинаида

Супруг(-а): Зинаида Николаевна Нейгауз-Пастернак (Еремеева)
Рождение ребёнка
01.01.1938

Сын: Пастернак Леонид

Мать ребёнка: Нейгауз-Пастернак Зинаида

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1938

Сын: Пастернак Леонид Борисович

Мать ребёнка: Пастернак Евгения

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Место жительства
Неизвестно
Переделкино, Московская область
Смерть
30.05.1960
Переделкино, Московская область
Похороны
02.06.1960
Переделкино, Московская область
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