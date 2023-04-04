Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1867

Дата смерти

23.08.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кауфман Исидор

Мать: Кауфман (Кауфман) Берта Самойловна

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
пианистка, преподаватель по классу фортепиано в Одесской музыкальной школе Русского музыкального общества
Рождение ребёнка
10.02.1890

Сын: Пастернак Борис

Отец ребёнка: Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пастернак Александр Леонидович

Отец ребёнка: Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович

Рождение ребёнка
19.02.1900

Дочь: (Пастернак) Жозефина Леонидовна

Отец ребёнка: Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.03.1902

Дочь: Слейтер (Пастернак) Лидия Леонидовна

Отец ребёнка: Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.08.1939

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