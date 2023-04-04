Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти23.08.1939
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Кауфман Исидор
Работа или профессия
Неизвестно
пианистка, преподаватель по классу фортепиано в Одесской музыкальной школе Русского музыкального общества
Рождение ребёнка
10.02.1890
Сын: Пастернак Борис
Отец ребёнка: Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Пастернак Александр Леонидович
Отец ребёнка: Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович
Рождение ребёнка
19.02.1900
Дочь: (Пастернак) Жозефина Леонидовна
Отец ребёнка: Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович
Рождение ребёнка
08.03.1902
Дочь: Слейтер (Пастернак) Лидия Леонидовна
Отец ребёнка: Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович
Смерть
23.08.1939