(Пастернак) Жозефина Леонидовна
женский, родилась 19.02.1900, Москва, город федерального значения Москва
умерла 16.02.1993, Oxford, UK
ОтецПастернак (Pasternak) Леонид Осипович03.04.1862 г.р.
МатьПастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна1867 г.р.
Супруги
Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович19.04.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1900
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович
Смерть
16.02.1993
Oxford, UK