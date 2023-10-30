(Пастернак) Жозефина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пастернак) Жозефина Леонидовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.02.1900

Дата смерти

16.02.1993

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1900

Отец: Пастернак (pasternak) Леонид Осипович

Мать: Пастернак Розалия Исидоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1924

Муж: Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович

Смерть
16.02.1993
Oxford, UK
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