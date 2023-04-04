(Пастернак) Жозефина Леонидовна 19.02.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пастернак) Жозефина Леонидовна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 19.02.1900, Москва, город федерального значения Москва

умерла 16.02.1993, Oxford, UK

Отец
Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович03.04.1862 г.р.
Мать
Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна1867 г.р.
Супруги
Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович19.04.1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1900

Отец: Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович

Мать: Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1924

Муж: Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович

Смерть
16.02.1993
Oxford, UK

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