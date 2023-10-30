(Пастернак) Жозефина Леонидовна
Место рождения
Дата рождения19.02.1900
Дата смерти16.02.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1900
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович
Смерть
16.02.1993
Oxford, UK