Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1880
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1880
Отец: Пастернак Карл Евгеньевич
Мать: Пастернак Елена
Бракосочетание
1924
Жена: Жозефина Леонидовна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жозефина Леонидовна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жозефина Леонидовна
Смерть
1976
Oxford, Oxfordshire, England, United Kingdom