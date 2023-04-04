Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1880

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1851 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1880

Отец: Пастернак Карл Евгеньевич

Мать: Пастернак Елена

Бракосочетание
1924

Жена: Жозефина Леонидовна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жозефина Леонидовна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жозефина Леонидовна

Смерть
1976
Oxford, Oxfordshire, England, United Kingdom
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