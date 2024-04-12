Groag - Eisler (Пастернак) Талли (Theophile Tully)
Место рождения
Дата рождения18.06.1886
Дата смерти26.02.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1886
Отец: Пастернак Карл Евгеньевич
Мать: Пастернак Елена
Место жительства
Неизвестно
Augsburg, Swabia, Bavaria, Germany
Смерть
26.02.1971
Augsburg, Swabia, Bavaria, Germany
Похороны
Неизвестно
Augsburg, Swabia, Bavaria, Germany