Groag - Eisler (Пастернак) Талли (Theophile Tully) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Groag - Eisler (Пастернак) Талли (Theophile Tully)

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.06.1886

Дата смерти

26.02.1971

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1886

Отец: Пастернак Карл Евгеньевич

Мать: Пастернак Елена

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Augsburg, Swabia, Bavaria, Germany
Смерть
26.02.1971
Augsburg, Swabia, Bavaria, Germany
Похороны
Неизвестно
Augsburg, Swabia, Bavaria, Germany
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