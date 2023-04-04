Пастернак (Adutt) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастернак (Adutt) Елена

Место рождения

Vienna, Austria

Дата рождения

28.04.1851

Дата смерти

13.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Vienna, Austria
Бракосочетание
28.01.1872

Муж: Пастернак Карл Евгеньевич

(Sepharden), Vienna, Vienna, Austria
Spouse: Carl Eugen Elkan Pasternak
Рождение ребёнка
23.11.1874

Сын: Пастернак Альбрехт

Отец ребёнка: Пастернак Карл Евгеньевич

Vienna, Austria
Рождение ребёнка
19.04.1880

Сын: Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович

Отец ребёнка: Пастернак Карл Евгеньевич

Рождение ребёнка
31.12.1881

Дочь: Пастернак Матильда

Отец ребёнка: Пастернак Карл Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.06.1886

Дочь: Groag - Eisler Талли (Theophile Tully)

Отец ребёнка: Пастернак Карл Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.05.1915
Vienna, Austria
Похороны
Неизвестно
Wiener Zentralfriedhof Alter Israel. Teil Tor 1, Wien, Wien, Austria
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