Пастернак (Adutt) Елена
Место рожденияVienna, Austria
Дата рождения28.04.1851
Дата смерти13.05.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1872
(Sepharden), Vienna, Vienna, Austria
Spouse: Carl Eugen Elkan Pasternak
Рождение ребёнка
23.11.1874
Сын: Пастернак Альбрехт
Отец ребёнка: Пастернак Карл Евгеньевич
Vienna, Austria
Рождение ребёнка
19.04.1880
Сын: Пастернак Федор (Фридрих Фредерик) Карлович
Отец ребёнка: Пастернак Карл Евгеньевич
Рождение ребёнка
31.12.1881
Дочь: Пастернак Матильда
Отец ребёнка: Пастернак Карл Евгеньевич
Рождение ребёнка
18.06.1886
Дочь: Groag - Eisler Талли (Theophile Tully)
Отец ребёнка: Пастернак Карл Евгеньевич
Смерть
13.05.1915
Vienna, Austria
Похороны
Неизвестно
Wiener Zentralfriedhof Alter Israel. Teil Tor 1, Wien, Wien, Austria