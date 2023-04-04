Слейтер (Пастернак) Лидия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слейтер (Пастернак) Лидия Леонидовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.03.1902

Дата смерти

04.05.1989

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1902

Отец: Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович

Мать: Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слейтер Элиот

Бракосочетание с: Eliot Trevor Oakeshott SLATER
Работа или профессия
Неизвестно
chemist, poet, translator
Рождение ребёнка
17.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слейтер Элиот

Рождение ребёнка
23.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слейтер Элиот

Рождение ребёнка
12.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слейтер Элиот

Рождение ребёнка
03.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слейтер Элиот

Развод
1945

Муж: Слейтер Элиот

Смерть
04.05.1989
Похороны
Неизвестно

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