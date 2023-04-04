Слейтер (Пастернак) Лидия Леонидовна
Место рождения
Дата рождения08.03.1902
Дата смерти04.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слейтер Элиот
Бракосочетание с: Eliot Trevor Oakeshott SLATER
Работа или профессия
Неизвестно
chemist, poet, translator
Рождение ребёнка
17.11.1936
Рождение ребёнка
23.07.1938
Рождение ребёнка
12.04.1941
Рождение ребёнка
03.08.1944
Развод
1945
Муж: Слейтер Элиот
Смерть
04.05.1989
Похороны
Неизвестно