Слейтер Элиот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слейтер Элиот

Место рождения

Woolwich, Kent, England

Дата рождения

28.08.1904

Дата смерти

15.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Woolwich, Kent, England
Рождение ребёнка
17.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слейтер Лидия Леонидовна

Oxford, Oxfordshire, England
Рождение ребёнка
23.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слейтер Лидия Леонидовна

Oxford, Oxfordshire, England
Рождение ребёнка
12.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слейтер Лидия Леонидовна

Oxford, Oxfordshire, England
Рождение ребёнка
03.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слейтер Лидия Леонидовна

Oxford, Oxfordshire, England
Развод
1945

Жена: Слейтер Лидия Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слейтер Лидия Леонидовна

Oxford, Oxfordshire, England
Бракосочетание с: Eliot Trevor Oakeshott SLATER
Смерть
15.05.1983
Grand Londres, Angleterre, Royaume-Uni