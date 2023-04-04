Слейтер Элиот
Место рожденияWoolwich, Kent, England
Дата рождения28.08.1904
Дата смерти15.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Woolwich, Kent, England
Рождение ребёнка
17.11.1936
Oxford, Oxfordshire, England
Рождение ребёнка
23.07.1938
Oxford, Oxfordshire, England
Рождение ребёнка
12.04.1941
Oxford, Oxfordshire, England
Рождение ребёнка
03.08.1944
Oxford, Oxfordshire, England
Развод
1945
Жена: Слейтер Лидия Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слейтер Лидия Леонидовна
Oxford, Oxfordshire, England
Бракосочетание с: Eliot Trevor Oakeshott SLATER
Смерть
15.05.1983
Grand Londres, Angleterre, Royaume-Uni