Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович
Место рождения
Дата рождения03.04.1862
Дата смерти31.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1862
Отец: Пастернак Иосиф (Осип)
Мать: Пастернак Леа
Работа или профессия
Неизвестно
живописец
Рождение ребёнка
10.02.1890
Сын: Пастернак Борис
Мать ребёнка: Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Пастернак Александр Леонидович
Мать ребёнка: Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна
Рождение ребёнка
19.02.1900
Дочь: (Пастернак) Жозефина Леонидовна
Мать ребёнка: Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна
Рождение ребёнка
08.03.1902
Дочь: Слейтер (Пастернак) Лидия Леонидовна
Мать ребёнка: Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна
Смерть
31.05.1945
Похороны
Неизвестно