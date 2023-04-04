Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

03.04.1862

Дата смерти

31.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1862

Отец: Пастернак Иосиф (Осип)

Мать: Пастернак Леа

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
живописец
Рождение ребёнка
10.02.1890

Сын: Пастернак Борис

Мать ребёнка: Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пастернак Александр Леонидович

Мать ребёнка: Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна

Рождение ребёнка
19.02.1900

Дочь: (Пастернак) Жозефина Леонидовна

Мать ребёнка: Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.03.1902

Дочь: Слейтер (Пастернак) Лидия Леонидовна

Мать ребёнка: Пастернак (Кауфман) Розалия Исидоровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.05.1945
Похороны
Неизвестно

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