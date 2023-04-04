Пастернак Леа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПастернак Леа

Пастернак Леа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.12.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пастернак) Екатерина

Отец ребёнка: Пастернак Иосиф (Осип)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапиро (Пастернак) Роза

Отец ребёнка: Пастернак Иосиф (Осип)

Рождение ребёнка
1826

Сын: Пастернак Давид

Отец ребёнка: Пастернак Иосиф (Осип)

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Фрейденберг (Пастернак) Анна (Хася)

Отец ребёнка: Пастернак Иосиф (Осип)

Рождение ребёнка
03.04.1862

Сын: Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович

Отец ребёнка: Пастернак Иосиф (Осип)

Одесса, Одеська область
Смерть
12.12.1900
Одесса, Одеська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.