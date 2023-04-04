Пастернак Леа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.12.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пастернак) Екатерина
Отец ребёнка: Пастернак Иосиф (Осип)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапиро (Пастернак) Роза
Отец ребёнка: Пастернак Иосиф (Осип)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пастернак Давид
Отец ребёнка: Пастернак Иосиф (Осип)
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Фрейденберг (Пастернак) Анна (Хася)
Отец ребёнка: Пастернак Иосиф (Осип)
Рождение ребёнка
03.04.1862
Сын: Пастернак (Pasternak) Леонид Осипович
Отец ребёнка: Пастернак Иосиф (Осип)
Смерть
12.12.1900