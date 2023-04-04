Фрейденберг (Пастернак) Анна (Хася) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейденберг (Пастернак) Анна (Хася)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Пастернак Иосиф (Осип)

Мать: Пастернак Леа

Рождение ребёнка
1880

Сын: Фрейденберг Александр

Отец ребёнка: Фрейденберг Моисей (Михаил) (Федорович)

Бракосочетание
17.06.1883

Муж: Фрейденберг Моисей (Михаил) (Федорович)

Рождение ребёнка
1887

Сын: Фрейденберг Евгений

Отец ребёнка: Фрейденберг Моисей (Михаил) (Федорович)

Рождение ребёнка
15.03.1890

Дочь: (Фрейденберг) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Фрейденберг Моисей (Михаил) (Федорович)

Одесса, Одеська область
Смерть
1944

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