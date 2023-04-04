Фрейденберг (Пастернак) Анна (Хася)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Пастернак Иосиф (Осип)
Мать: Пастернак Леа
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Фрейденберг Моисей (Михаил) (Федорович)
Бракосочетание
17.06.1883
Рождение ребёнка
1887
Сын: Фрейденберг Евгений
Отец ребёнка: Фрейденберг Моисей (Михаил) (Федорович)
Рождение ребёнка
15.03.1890
Дочь: (Фрейденберг) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Фрейденберг Моисей (Михаил) (Федорович)
Одесса, Одеська область
Смерть
1944