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Пастернак Александр Осипович
Пастернак Александр Осипович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
1982
Пол
Мужской
Отец
Пастернак Иосиф (Осип)
1813 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Пастернак Иосиф (Осип)
Мать:
?
Смерть
1982
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