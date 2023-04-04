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Пастернак Александр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Пастернак Иосиф (Осип)

Мать: ?

Смерть
1982
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